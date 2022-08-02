Жіноча збірна України зіграла внічию з Азербайджаном на шаховій Олімпіаді

В індійському Ченнаї триває Всесвітня шахова Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У п'ятому колі жіноча Всесвітньої шахової Олімпіади-2022 жіноча збірна України розійшлася миром з командою Азербайджану - 2:2, а чоловіча - перемогла збірну Естонії - 3,5:0:5.

У дівчат свою партію виграла Марія Музичук, Анна Музичук та Анна Ушеніна зіграли внічию, Наталія Букса - програла.

Українки після 5 турів з 9 очками посідають 4 сходинку в турнірній таблиці.

У чоловіків свої партії виграли Антон Коробов, Юрій Кузубов та Володимир Оніщук, Андрій Волокітін зіграв внічию.

У збірної України - 7 очок і 32 місце.

У шостому турі українці протистоятимуть аргентинцям, а жіноча команда зіграє з румунками.

Раніше жіноча збірна України розгромила Словаччину у третьому турі Олімпіади.