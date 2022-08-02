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Ріккардо може перейти в Альпін

Вчора 21:50 150 0
Ріккардо може змінити команду
Ріккардо може перейти в Альпін
Фото - gettyimages
#Альпін, #Формула 1, #Даніель Ріккардо

Пілот Мак-Ларена Даніель Ріккардо у 2023 році може продовжити кар’єру в Альпін.

Про це повідомляє портал Auto Hebdo.

Очільники Альпін бачать в Ріккардо оптимальну заміну Фернандо Алонсо, який наступного сезону перейде в Астон Мартін.

Раніше вважалося, що претендентом на місце в Альпін є учасник молодіжної програми Оскар Піасті. Однак тепер повідомляється, що Піастрі має пропозицію від Мак-Ларена.

Поточний контракт Піастрі з Альпін діє до кінця 2022 року. 

Контракт Ріккардо з Мак-Лареном передбачає опцію продовження до кінця 2023 року, проте для цього гонщику потрібно офіційно повідомити про це команду до початку вересня.

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