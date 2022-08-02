Деякі європейські спортсмени радили Україні здати свої землі.

Про це розповіла народна депутатка Ольга Саладуха після поїздки на Європейську комісію атлетів у Брюселі.

"Нажаль, ми почули виступ президента ЄОК, в якому він сказав, що треба повертати руських, бо немає конкуренції. Це було сумна історія від якої ми просто були в шоці. Деякі спортсмени підходили до нас і говорили: "Ви втомили. Віддайте свої землі, бо через вашу війну у нас зростають ціни".

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"Було таке відчуття, що ми в чомусь винні, що війна в нашій країні. Що ці люди прийшли до нас, хочуть забрати в нас землю, хочуть вбити нас як націю і ми ще винні. Тобто, ми вчотирьох стояли і розуміли, що треба з ними розмовляти, треба з ними спілкуватися і потрібно доносити спортсменам все ж. Ми потім показували відео і все ж таки ми до деяких достукались", - розповіла Саладуха.