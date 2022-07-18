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Саладуха: Спортивний фронт важливий, як і військовий

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Ольга Саладуха прокоментувала успіхи українських спортсменів на Всесвітніх іграх-2022.
Саладуха: Спортивний фронт важливий, як і військовий
#Ольга Саладуха, #Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Народна депутатка України і колишня легкоатлетка Ольга Саладуха вражена виступом українців на Всесвітніх іграх-2022.

Про це розповіла сама народна обраниця.

Важливо: Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

"16 золотих, 12 срібних, 17 бронзових медалей – такий результат України на Всесвітніх іграх в американському Бірмінгемі.

Ми треті в медальному заліку після Німеччини та США.

Це неймовірний успіх, який демонструє силу України в неолімпійських видах спорту.

Дякую кожному спортсмену за наполегливість та волю до перемоги.

Ваш спортивний фронт важливий, як і фронт військовий. Ви консолідуєте світ навколо України і надихаєте усіх нас до боротьби з ворогом.

Нехай це буде лише початок – нових тріумфів та ще більше трофеїв", - написала Саладуха.

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