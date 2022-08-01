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Харлан: У російських спортсменів жодного співчуття до України

Сьогодні 18:43 401 0
Ольга Харлан прокоментувала реакцію російських спортсменів на війну в Україні
Харлан: У російських спортсменів жодного співчуття до України
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Російські спортсмени ніяк не відреагували на військове вторгнення їх країни в Україну.

Про це розповіла олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан у коментарі Прямий FM.

"Чи були смс чи дзвінки від російських колег? Нуль. У перший день мені написала одна людина. Друга людина, яка розуміє ситуацію і намагалася бути проти всього. Із російської збірної ніхто, у деяких є мій особистий номер. Зараз це не має жодного сенсу, раніше треба було. Я нічого не чекаю, пізно.

Думаєте, їх це хвилює? Вони взагалі думають про це? Я думаю, що ні. Я думаю, що це захисна реакція - краще не знати, ніяк не реагувати. Не бачили - значить не було.

Думаєте, когось хвилює, що Харлан зараз не вдома, її родина під обстрілами. Думаєте, когось хвилює, що у Хомрової загинув батько. Хтось із фехтувальників втратив будинок, бо прилетів снаряд. А ми скидаємося грошима хоч на якесь життя.

Їм пофіг. Я більш ніж упевнена, що це так. Як мінімум, я нічого не бачу - жодного співчуття. Бояться сказати - ну бійтеся далі. Якась справедливість має бути - вони мають сидіти вдома", - сказала Харлан.

Нагадаємо, Харлан вилетіла у другому раунді чемпіонату світу з фехтування.

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