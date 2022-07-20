Харлан вилетіла у другому раунді чемпіонату світу з фехтування

Харлан програла в 1/16 фіналу ЧС з фехтування

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка й шестиразова чемпіонка світу з фехтування на шаблі Ольга Харлан завершила боротьбу на чемпіонаті світу у Каїрі.

У 1/16 фіналу Харлан мінімально поступилася чемпіонці світу-2017 у команді, італійці Мартіні Кріщіо – 14:15, яка на старті вибила іншу українку Олену Кравацьку.

Відзначимо, що українка без поразок пройшла кваліфікацію та здобула перемогу в 1/32 фіналу.

Це лише третій чемпіонат світу в кар'єрі Харлан, на якому вона не дійшла до 1/8 фіналу. Раніше це ставалося тільки на її дебютній світовій першості 2005 року та в 2018-му.

Раніше Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування.