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Харлан вилетіла у другому раунді чемпіонату світу з фехтування

Сьогодні 16:55 89 0
Харлан програла в 1/16 фіналу ЧС з фехтування
Харлан вилетіла у другому раунді чемпіонату світу з фехтування
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка й шестиразова чемпіонка світу з фехтування на шаблі Ольга Харлан завершила боротьбу на чемпіонаті світу у Каїрі.

У 1/16 фіналу Харлан мінімально поступилася чемпіонці світу-2017 у команді, італійці Мартіні Кріщіо – 14:15, яка на старті вибила іншу українку Олену Кравацьку.

Відзначимо, що українка без поразок пройшла кваліфікацію та здобула перемогу в 1/32 фіналу.

Це лише третій чемпіонат світу в кар'єрі Харлан, на якому вона не дійшла до 1/8 фіналу. Раніше це ставалося тільки на її дебютній світовій першості 2005 року та в 2018-му.

Раніше Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування.

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