Сестри Музичук у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ

Українки серед найкращих шахісток світу

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила оновлений рейтинг-лист.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

До першої десятки списку у жінок як і раніше входять дві українки - ексчемпіонка світу Марія Музичук (коефіцієнт 2530) та її старша сестра Анна Музичук (2529), які посідають 7 і 8 місця відповідно.

Жіночий рейтинг продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2560).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, окрім сестер Музичук, ще три представниці України: 35. Юлія Осьмак (2429), 38. Ганна Ушеніна (2423), 50. Наталія Букса (2401).

Раніше жіноча збірна України розгромила Словаччину у третьому турі Олімпіади.