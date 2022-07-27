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Збірні Росії та Білорусії з настільного тенісу усунуті від участі у ЧС-2022

Сьогодні 19:55 245 0
Збірні Росії та Білорусії з настільного тенісу усунуті від участі у ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) прийняла рішення не допускати до участі в чемпіонаті світу 2022 року збірні Росії та Білорусії.

Про це повідомляє пресслужба ITTF.

"Виконавчий комітет ITTF підтвердив, що команди Федерації настільного тенісу Росії та Білорусії не будуть допущені до фіналу командного чемпіонату світу з настільного тенісу 2022 року в Ченду (Китай - ІФ)", - йдеться у повідомленні.

1 березня 2022 року Виконавчий комітет ITTF усунув Росію та Білорусь від будь-яких змагань під своєю егідою, відповідно до рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Раніше Естонія заборонила російським та білоруським тенісистам брати участь у турнірах.

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