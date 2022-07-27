Збірна України назвала склад на Всесвітню шахову олімпіаду

Став відомий склад збірної України

Джерело - Чемпіон.

28 липня в індійському Ченнаї (колишній Мадрас) стартує 44-та Всесвітня шахова Олімпіада-2022.

У жіночому турнірі представлені 162 команди, у чоловічому - 188.

У кожній команді по 5 гравців - четверо основних та один (чи одна) запасний. Вони в 11 турів за швейцарською системою розіграють звання олімпійського чемпіона та призерів. Залік проходить за командною системою. Попри рахунок перемоги (4:0 або 2,5:1,5) збірна отримує 2 очки. За нічийного результату нараховується по одному командному пункту.

Україну представлятимуть:

Жіноча команда (друга у рейтингу): Анна Музичук, Марія Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак, Наталя Букса

Чоловіча команда (восьма у рейтингу): Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Володимир Оніщук, Юрій Кузубов.

Раніше повідомлялося, що федерація шахів України бойкотує дитячий Чемпіонат світу через участь росіян.