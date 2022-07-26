Бех-Романчук: Дуже засмучена результатом на ЧС

Українська легкоатлетка розповіла про виступ на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук незадоволена виступами на Чемпіонаті світу-2022.

Про це вона написала у своєму Інстаграмі.

"Місяці тренувань закордоном, відсутність рідної домівки, моїх рідних, мого життя до війни. Кожен спортсмен попри все працював не покладаючи рук заради омріяної перемоги чи гідного результату. Не для себе, а саме зараз для нашої України. Ми проходили через біль, сльози, травми та зриви зі словами "що я більше не можу і хочу додому". І я в тому числі".

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"Мій чемпіонат світу завершено і все склалось зовсім не так, як собі думала чи уявляла. Засмучена? Так... Дуже... Але сезон не завершено і я ще матиму можливість все виправити та підняти бойовий дух моїм вболівальникам, моїми результатами. Дякую всім хто вболівав, вболіває та вірить. І дякую кожному за теплі слова підтримки", - написала Бех-Романчук.