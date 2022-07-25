Горуна: Російські спортсмени - раби і слабаки

Український дзюдоїст розповів про російських спортсменів

Російські спортсмени раби і слабаки, а також залежать від свого уряду, який платить їм зарплати.

Про це заявив бронзовий призер Олімпіади в Токіо-2020 Станіслав Горуна.

"Вони точно все бачать у мене в інстаграмі. Особливо в перші місяці, коли я кожен день в історіях викладав відео і фото про війну і писав в постах "що" і "як" відбувається. Але від них не було ніякої реакції. Вони раби і слабаки, залежні від свого уряду, яке платить їм зарплати. Тобто купує їх. Якщо вони від цього залежні і своїми діями показують це, значить, їх купили".

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"Можна бути спортсменом на зарплаті, але це не означає, що ти мовчиш і засовуєш язик в одне місце.Вони не бачать, що можуть зробити, тому що не на них нападають, тому їм окей. Їм байдуже до цього. Вони можуть висловлювати якусь стурбованість, але я не вірю в їх щирість", - сказав Горуна.

Нагадаємо, Горуна продав медаль Олімпіади на благодійному аукціоні.