Блейдс відмовився від реваншу з Аспіналлом

Джерело - MMA Junkie.
Американський боєць UFC Кертіс Блейдс (16-3) не хоче проводити реванш з перспективним британцем Томом Аспіналлом (12-3), який травмувався на самому початку бою з ним.
Про це заявив сам Блейдс.
"Я не розумію, що сталося. Том завдав удар, я пішов в контратаку, і він впав. Це все, що мені відомо. Я розчарований, ніхто не хоче так перемагати. У будь-якому випадку, я отримав перемогу і втримав своє місце в рейтингу.
Я отримую гроші, але мені це не приносить радості. У мене таке відчуття, що поєдинку взагалі не було. Я не стану ризикувати своїм місцем в рейтингу заради цього реваншу", - зазначив Блейдс.