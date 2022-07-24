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Блейдс відмовився від реваншу з Аспіналлом

Сьогодні 14:40 179 0
Кертіс не хоче ризикувати місцем в рейтингу
Блейдс відмовився від реваншу з Аспіналлом
#Кертіс Блейдс

Джерело - MMA Junkie.

Американський боєць UFC Кертіс Блейдс (16-3) не хоче проводити реванш з перспективним британцем Томом Аспіналлом (12-3), який травмувався на самому початку бою з ним.

Про це заявив сам Блейдс.

"Я не розумію, що сталося. Том завдав удар, я пішов в контратаку, і він впав. Це все, що мені відомо. Я розчарований, ніхто не хоче так перемагати. У будь-якому випадку, я отримав перемогу і втримав своє місце в рейтингу.

Я отримую гроші, але мені це не приносить радості. У мене таке відчуття, що поєдинку взагалі не було. Я не стану ризикувати своїм місцем в рейтингу заради цього реваншу", - зазначив Блейдс.

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