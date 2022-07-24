Блейдс відмовився від реваншу з Аспіналлом

Кертіс не хоче ризикувати місцем в рейтингу

Джерело - MMA Junkie.

Американський боєць UFC Кертіс Блейдс (16-3) не хоче проводити реванш з перспективним британцем Томом Аспіналлом (12-3), який травмувався на самому початку бою з ним.

Про це заявив сам Блейдс.