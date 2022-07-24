У середині другого раунду британець провів больовий прийом супернику

Джерело - Чемпіон.

У Лондоні на турнірі UFC Fight Night 208 британський легковаговик Педді Пімблетт (19-3) достроково переміг американця Джордана Лівітта (10-2).

Бій продовжився до середини другого раунду, коли британець провів больовий прийом супернику. А потім зробив непристойне присідання біля опонента зі зрозумілим натяком.

Раніше Аспіналл отримав травму коліна за 16 секунд на турнірі UFC Fight Night 208.