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Пімблетт переміг американця Лівітта

Сьогодні 10:24 48 0
У середині другого раунду британець провів больовий прийом супернику
Пімблетт переміг американця Лівітта

Джерело - Чемпіон.

У Лондоні на турнірі UFC Fight Night 208 британський легковаговик Педді Пімблетт (19-3) достроково переміг американця Джордана Лівітта (10-2).

Бій продовжився до середини другого раунду, коли британець провів больовий прийом супернику. А потім зробив непристойне присідання біля опонента зі зрозумілим натяком.

Раніше Аспіналл отримав травму коліна за 16 секунд на турнірі UFC Fight Night 208.

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