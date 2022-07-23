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Лондон планує вчетверте прийняти літні Олімпійські ігри

Сьогодні 22:11 151 0
Мер Лондона Садік Хан розповів про плани знову провести літню Олімпіаду
Лондон планує вчетверте прийняти літні Олімпійські ігри

Джерело - tribuna.com.

Лондон хоче знову провести Олімпійські та Паралімпійські ігри.

Про це розповів мер міста Садік Хан.

"Ми працюємо над планом повернення Олімпійських ігор до Лондона, і я скажу вам чому. За останні кілька днів ми побачили наслідки зміни клімату через спеку та трав’яні пожежі.

Що нам потрібно, так це переконатися, що майбутні ігри будуть екологічно чистими, і ми працюємо над планом створення найекологічніших ігор.

В Лондоні чудово те, що ми не витрачатимемо вуглець на будівництво нових стадіонів, нових місць для їзди на велосипеді та плавання, тому що у нас є все необхідне.

Наступні три Олімпіади пройдуть у Парижі, Лос-Анджелесі, а потім, ймовірно, в Австралії, тому у нас є час.

З боку МОК немає жодного тиску, головне — переконатися, що всі будівлі у нас готові.

До речі, ми б побили рекорд, ставши першим містом, де було проведено чотири Олімпіади, і це захоплююче. Хіба це не було б чудово?

Поки ще рано, і важливо пам’ятати про силу спорту. Це вище за партійну політику, вище протистояння півночі проти півдня, це не про колір шкіри", - сказав Хан.

Найраніше Лондон зміг би подати заявку на проведення Олімпіади у 2036 році.

Раніше визначилась дата літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

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