Лондон планує вчетверте прийняти літні Олімпійські ігри

Лондон хоче знову провести Олімпійські та Паралімпійські ігри.

Про це розповів мер міста Садік Хан.

"Ми працюємо над планом повернення Олімпійських ігор до Лондона, і я скажу вам чому. За останні кілька днів ми побачили наслідки зміни клімату через спеку та трав’яні пожежі.

Що нам потрібно, так це переконатися, що майбутні ігри будуть екологічно чистими, і ми працюємо над планом створення найекологічніших ігор.

В Лондоні чудово те, що ми не витрачатимемо вуглець на будівництво нових стадіонів, нових місць для їзди на велосипеді та плавання, тому що у нас є все необхідне.

Наступні три Олімпіади пройдуть у Парижі, Лос-Анджелесі, а потім, ймовірно, в Австралії, тому у нас є час.

З боку МОК немає жодного тиску, головне — переконатися, що всі будівлі у нас готові.

До речі, ми б побили рекорд, ставши першим містом, де було проведено чотири Олімпіади, і це захоплююче. Хіба це не було б чудово?

Поки ще рано, і важливо пам’ятати про силу спорту. Це вище за партійну політику, вище протистояння півночі проти півдня, це не про колір шкіри", - сказав Хан.