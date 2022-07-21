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Збірна України вийшла у чвертьфінал ЧС з фехтування

Сьогодні 17:43 96 0
Українські шпажисти увосьме поспіль вийшли у чвертьфінал ЧС з фехтування у команді
Збірна України вийшла у чвертьфінал ЧС з фехтування

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з фехтування вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з фехтування у командному турнірі з чоловічої шпаги.

У складі нашої команди виступали Романа Свічкаря, Яна Сича, Володимира Станкевича та Микити Кошмана, який замінив бронзового призера цієї світової першості травмованого Ігоря Рейзліна.

За вихід у чвертьфінал Україна боролася з командою Іспанії і була близькою до вильоту. Програючи 24:27 за підсумками стартових шести раундів, у заключних трьох українці змогли вийти вперед і здобути перемогу з перевагою у п'ять уколів - 45:40.

Таким чином, Україна увосьме поспіль пройшла у чвертьфінал ЧС з фехтування на шпагах. Востаннє потрапити у вісімку найкращих українським шпажистам не вдавалося ще у 2012 році.

Раніше Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування.

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