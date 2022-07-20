Магучіх: Ми з вами переможемо й будемо йти до кінця

Джерело - Суспільне.
Українським спортсменам морально важко змагатися.
Про це розповіла срібна призерка ЧС-2022 з легкої атлетики в стрибках у висоту Ярослава Магучіх.
"Я радію, що маю це срібло. Воно вже друге для мене на чемпіонаті світу. Була гарна атмосфера, я насолоджувалася своїми стрибками. Було дуже класно, і я щаслива. Звичайно, для наших спортсменів і загалом людей зараз дуже важко".
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"Морально складно змагатися та сфокусуватися на стрибках, але ми повинні робити це та показувати результати. Ми маємо постійно казати, що український народ сильний. Ми боремося за незалежність та свободу. Ми з вами переможемо й будемо йти до кінця", - сказала Магучіх.