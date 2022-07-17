В останній день Всесвітніх ігор-2022 на старт вийдуть 14 українських атлетів

Джерело - Чемпіон.

17 липня, в останній змагальний день Всесвітніх ігор-2022 на старт вийдуть 14 українських спортсменів у 4 видах спорту - спортивне орієнтування, спрортивна акробатика, Муей Тай і стрибки на батуті.

Розклад виступу укранців 17 липня

Спортивне орієнтування

17:00. Естафета (Олена Бабич, Катерина Дзема, Руслан Глібов, Олександр Кратов)

Спортивна акробатика

Група

17:45. Відбіркові змагання (Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш)

Відбіркові змагання (Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш) 20:25. Фінал

Стрибки на батуті, спортивна доріжка

18:10. Відбіркові змагання (Віталій Войтів)

Відбіркові змагання (Віталій Войтів) 21:00. Фінал

Таїландський бокс Муей Тай

Жінки, 48 кг. Фінал

18:15. Анастасія Кулініч - Реган Говінг (Канада)

Чоловіки, 57 кг. За третє місце

19:05. Владислав Микитась - Саїф Закзук (Йордан)

Чоловіки, 63,5 кг. Фінал

19:15. Ігор Любченко - Вірасак Чарахаджад (Таїланд)

Чоловіки, 71 кг. Фінал

20:55. Олександр Єфіменко - Чанет Нітуторн (Таїланд)

Чоловіки, 91 кг. Фінал

22:35. Олег Приймачов - Метью Бейкер (США)

Урочиста церемонія закриття XI Всесвітніх ігор-2022 розпочнеться о 4:00 за київським часом.

16 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 5 медалей. Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдан Мочульський (джиу-джитсу) та пара Богдан Пограничний/Данило Стецюк стали володарями золота. Срібну медаль у джиу-джитсу завоювала Богдана Голуб, а бронзову - українські акробатки Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська.

У медальному заліку збірна України посідає третє місце.