В останній день Всесвітніх ігор-2022 на старт вийдуть 14 українських атлетів

Джерело - Чемпіон.
17 липня, в останній змагальний день Всесвітніх ігор-2022 на старт вийдуть 14 українських спортсменів у 4 видах спорту - спортивне орієнтування, спрортивна акробатика, Муей Тай і стрибки на батуті.
Розклад виступу укранців 17 липня
Спортивне орієнтування
- 17:00. Естафета (Олена Бабич, Катерина Дзема, Руслан Глібов, Олександр Кратов)
Спортивна акробатика
Група
- 17:45. Відбіркові змагання (Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш)
- 20:25. Фінал
Стрибки на батуті, спортивна доріжка
- 18:10. Відбіркові змагання (Віталій Войтів)
- 21:00. Фінал
Таїландський бокс Муей Тай
Жінки, 48 кг. Фінал
- 18:15. Анастасія Кулініч - Реган Говінг (Канада)
Чоловіки, 57 кг. За третє місце
- 19:05. Владислав Микитась - Саїф Закзук (Йордан)
Чоловіки, 63,5 кг. Фінал
- 19:15. Ігор Любченко - Вірасак Чарахаджад (Таїланд)
Чоловіки, 71 кг. Фінал
- 20:55. Олександр Єфіменко - Чанет Нітуторн (Таїланд)
Чоловіки, 91 кг. Фінал
- 22:35. Олег Приймачов - Метью Бейкер (США)
Урочиста церемонія закриття XI Всесвітніх ігор-2022 розпочнеться о 4:00 за київським часом.
16 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 5 медалей. Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдан Мочульський (джиу-джитсу) та пара Богдан Пограничний/Данило Стецюк стали володарями золота. Срібну медаль у джиу-джитсу завоювала Богдана Голуб, а бронзову - українські акробатки Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська.
У медальному заліку збірна України посідає третє місце.