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Україна вийшла на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 06:47 13099 0
Україна вийшла на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
#медальний залік, #Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Після дев'ятого передостаннього змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 3 місце в медальному заліку, маючи в доробку 39 нагород.

16 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 5 медалей. Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдан Мочульський (джиу-джитсу) та пара Богдан Пограничний/Данило Стецюк стали володарями золота. Срібну медаль у джиу-джитсу завоювала Богдана Голуб, а бронзову - українські акробатки Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська.

Лідирує в медальному заліку Німеччина -  43 (23 золотих, 6 срібна та 14 бронзові). На другу сходинку піднались американці - 35 (13-15-7), на третє місце увірвалася Україна - 39 (13-11-15).

Найбільше медалей завоювали атлети з Італії - 45.

Медальний залік

На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку - 25 (10-7-8).

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