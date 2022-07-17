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Пограничний і Стецюк - чемпіони Всесвітніх ігор-2022 зі спортивної акробатики

Сьогодні 05:53 50 0
Пограничний і Стецюк - чемпіони Всесвітніх ігор-2022 зі спортивної акробатики
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Богдан Пограничний і Данило Стецюк стали чемпіонами Всесвітніх ігор у Бірмінгемі зі спортивної акробатики в змагань пар.

У фіналі українці набрали 28.940 бали. Срібну медаль завоювали американці, бронзову - атлети з Казахстану.

Раніше вукраїнське тріо - Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська стали бронзовими медалістками Всесвітніх ігор-2022 в групі.

У переостанній день змагань українські спортсмени поповнили медальну скарбничку 5-ма нагородами - 3 золотих, 1 срібна та 1 бронзова.

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