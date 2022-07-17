Українки здобули бронзову медаль Всесвітніх ігор у командній першості зі спортивної акробатики

Джерело - Чемпіон.

Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська стали бронзовими медалістками Всесвітніх ігор-2022 зі спортивної акробатики з в групі.

У фіналі українки набрали в сумі 28.600. Чемпіонками стали бельгійки (29.970), срібні медалі в португалок (29.150).

У передостанній день Всесвітніх ігор у Бірмінгемі Богдан Мочульський (джиу-джитсу) і Данило Фільченко (воднолижний спорт) принесли в медальну скарбничку України два золота. Богдана Голуб стала володаркою срібної медалі з джиу-джитсу в абсолюті.