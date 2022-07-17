Головне
Фільченко виборов для України 12 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:28 80
Пограничний і Стецюк - чемпіони Всесвітніх ігор-2022 зі спортивної акробатики
Сьогодні 05:53 48
Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася
Вчора 23:14 712
Голуб завоювала срібну медаль Всесвітніх ігор-2022 із джиу-джитсу
Вчора 23:01 288
Мочульський приніс Україні 11 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
Вчора 22:05 544
Бех-Романчук із першої спроби вийшла в фінал чемпіонату світу
Вчора 21:29 551
На Харківщині загинув державний тренер з водного поло
Вчора 19:39 468
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів
Вчора 16:45 1439
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Вчора 09:30 12504
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 09:23 12513
Прямі трансляції

Фільченко виборов для України 12 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 05:28 80 0
23-річний дніпрянин здобув другу медаль у Бірмінгемі
Фільченко виборов для України 12 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Данило Фільченко тріумфував на Всесвітніх іграх у змаганнях зі стрибків з трампліна на водних лижах.

У фіналі 23-річний спортсмен із Дніпра показав результат 64,9. 

Срібна медаль дісталась Тейлору Гарсії із США (63,9), бронзу виборов аргентинець Тобіас Гіоргіс (62,1).

Для Фільченка це друга нагорода Всесвітніх ігор у Бірмінгемі - у фігурному катанні українець виборов срібло.

У передостанній день змагань Богдан Мочульський став чемпіоном у джиу-джитсу (файтинг) в ваговій категорії до 62 кг, а Богдана Голуб виграла срібну медаль у невазі в абсолютній ваговій категорії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів 1439
Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася 712
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 12513
Барселона узгодила трансфер Левандовського Барселона узгодила трансфер Левандовського 1285
У будинок українського чемпіона двічі влучили російські снаряди У будинок українського чемпіона двічі влучили російські снаряди 962
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 12504
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11208
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16138
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15991
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203780
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 81464
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 840