Фільченко виборов для України 12 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022

23-річний дніпрянин здобув другу медаль у Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.

Данило Фільченко тріумфував на Всесвітніх іграх у змаганнях зі стрибків з трампліна на водних лижах.

У фіналі 23-річний спортсмен із Дніпра показав результат 64,9.

Срібна медаль дісталась Тейлору Гарсії із США (63,9), бронзу виборов аргентинець Тобіас Гіоргіс (62,1).

Для Фільченка це друга нагорода Всесвітніх ігор у Бірмінгемі - у фігурному катанні українець виборов срібло.

У передостанній день змагань Богдан Мочульський став чемпіоном у джиу-джитсу (файтинг) в ваговій категорії до 62 кг, а Богдана Голуб виграла срібну медаль у невазі в абсолютній ваговій категорії.