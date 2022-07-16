На Харківщині загинув державний тренер з водного поло

У боях на передовій на Харківщині загинув державний тренер України, суддя національної категорії з водного поло Віталій Лісун.

Про це заявив президент ФВПУ Олександр Свіщов.

"Це неймовірна, катастрофічна втрата для ватерпольної родини України. Загинула людина, яка завжди була віддана своїй справі, яка усім серцем любила та вболівала за розвиток водного поло України.

За мій рік робити на посаді президента спільно з Віталієм Лісуном, я завжди розумів, що можу покластись на нього, це справжній професіонал у своїй роботі, людина слова та честі.

Для усіх нас Віталій Лісун - приклад того, як любити свою Батьківщину і віддати за неї найдорожче - життя. Ватерпольна родина співпереживає разом з родиною та близькими Віталія. Ми запам'ятаємо його як найдостойнішу людину, яка працювала на благо українського спорту.

Віталій Лісун є героєм України і прикладом справжнього чоловіка для усієї ватерпольної родини. Від імені керівництва ФВПУ прийміть наші щирі співчуття. Нехай земля йому буде пухом", - сказав Свіщов.