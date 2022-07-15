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15 лютого на Всесвітніх іграх-2022 на старт вийдуть 22 українські спортсмени

Сьогодні 15:08 170 0
15 лютого на Всесвітніх іграх-2022 на старт вийдуть 22 українські спортсмени
Олег Приймачов
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

15 лютого в америкнському Бірмінгемі пройде 8-й змагальний день Всесвітніх ігор-2022.

На старт вийдуть 22 українські спортсмени в 6 видах спорту - спортивне орієнтування, джиу-джитсу, таїландський бокс Муей Тай, спортивна акробатика, воднолижний спорт і сквош.

Зазначимо, Данило Фільченко вийшов у фінал з воднолижного спорту з найкращим резульатом.

Розклад українських спортсменів 15 липня

Спортивне орієнтування

Чоловіки, спринт

  • 17:00. Фінал (Руслан Глібов, Олександр Кратов)

Жінки, спринт

  • 18:00. Фінал (Олена Бабич, Катерина Дзема)

Джиу-джитсу

Жінки (неваза, 48 кг)

  • 18:20 - 19:40. Груповий турнір. Олександра Русецька
  • 21:20 - 22:40. Півфінали
  • 00:00 - 01:20. За третє місце
  • 04:00 - 04:30. Фінал

Жінки (неваза, 63 кг)

  • 18:20 - 19:40. Груповий турнір. Богдана Голуб
  • 21:20 - 22:40. Півфінали
  • 00:00 - 01:20. За третє місце
  • 04:00 - 04:30. Фінал

Таїландський бокс Муей Тай

Жінки, 48 кг

  • 23:00 - 00:00. 1/4 фіналу. Анастасія Кулініч - Кавзар Шевзад (Афганістан)

Чоловіки, 57 кг

  • 23:00 - 00:00. 1/4 фіналу. Владислав Микитась - Філліп Деларміно (Філіппини)

Чоловіки, 63,5 кг

  • 00:00 - 01:00. 1/4 фіналую. Ігор Любченко - Абіль Галієв (Казахстан)

Чоловіки, 71 кг

  • 02:00 - 03:00. 1/4 фіналу. Олександр Єфіменко - Гонсало Ноїтес (Португалія)

Чоловіки, 91 кг

  • 04:00 - 05:00. 1/4 фіналу. Олег Приймачов - Фанат Хахрамонов (Узбекистан)

Спортивна акробатика

Пара

  • 23:00 - 01:18. Відбіркові змагання (Вікторія Козловська/Таїсія Марченко)
  • 03:00. Фінал

Змішана пара

  • 23:33 - 01:47. Відбіркові змагання (Богдан Іваник/Анастасія Семенович)
  • 03:30. Фінал

Воднолижний спорт

Стрибки з трампліну

  • 18:30 - 19:30. Кваліфікація. Станіслава Просвєтова
  • 19:40 - 20:30. Кваліфікація. Данило Фільченко

Фігурне катання

  • 23:52. Фінал. Данило Фільченко (найкращий результат у кваліфікації)

Сквош

  • 00:00 - 03:00. 1/4 фіналу. Надія Усенко, Анастасія Костюкова
  • 01:00 - 04:00. Валерій Федорук, Дмитро Щербаков

У сьомий змагальний день українські спорстсмени здобули 6 медалей - 2 срібні та 4 бронзові. Таким чином, українці піднялися в медальному заліку на 4 місце.

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