15 лютого на Всесвітніх іграх-2022 на старт вийдуть 22 українські спортсмени

Джерело - Чемпіон.

15 лютого в америкнському Бірмінгемі пройде 8-й змагальний день Всесвітніх ігор-2022.

На старт вийдуть 22 українські спортсмени в 6 видах спорту - спортивне орієнтування, джиу-джитсу, таїландський бокс Муей Тай, спортивна акробатика, воднолижний спорт і сквош.

Зазначимо, Данило Фільченко вийшов у фінал з воднолижного спорту з найкращим резульатом.

Розклад українських спортсменів 15 липня

Спортивне орієнтування

Чоловіки, спринт

17:00. Фінал (Руслан Глібов, Олександр Кратов)

Жінки, спринт

18:00. Фінал (Олена Бабич, Катерина Дзема)

Джиу-джитсу

Жінки (неваза, 48 кг)

18:20 - 19:40. Груповий турнір. Олександра Русецька

Груповий турнір. Олександра Русецька 21:20 - 22:40. Півфінали

Півфінали 00:00 - 01:20. За третє місце

За третє місце 04:00 - 04:30. Фінал

Жінки (неваза, 63 кг)

18:20 - 19:40. Груповий турнір. Богдана Голуб

Груповий турнір. Богдана Голуб 21:20 - 22:40. Півфінали

Півфінали 00:00 - 01:20. За третє місце

За третє місце 04:00 - 04:30. Фінал

Таїландський бокс Муей Тай

Жінки, 48 кг

23:00 - 00:00. 1/4 фіналу. Анастасія Кулініч - Кавзар Шевзад (Афганістан)

Чоловіки, 57 кг

23:00 - 00:00. 1/4 фіналу. Владислав Микитась - Філліп Деларміно (Філіппини)

Чоловіки, 63,5 кг

00:00 - 01:00. 1/4 фіналую. Ігор Любченко - Абіль Галієв (Казахстан)

Чоловіки, 71 кг

02:00 - 03:00. 1/4 фіналу. Олександр Єфіменко - Гонсало Ноїтес (Португалія)

Чоловіки, 91 кг

04:00 - 05:00. 1/4 фіналу. Олег Приймачов - Фанат Хахрамонов (Узбекистан)

Спортивна акробатика

Пара

23:00 - 01:18. Відбіркові змагання (Вікторія Козловська/Таїсія Марченко)

Відбіркові змагання (Вікторія Козловська/Таїсія Марченко) 03:00. Фінал

Змішана пара

23:33 - 01:47. Відбіркові змагання (Богдан Іваник/Анастасія Семенович)

Відбіркові змагання (Богдан Іваник/Анастасія Семенович) 03:30. Фінал

Воднолижний спорт

Стрибки з трампліну

18:30 - 19:30. Кваліфікація. Станіслава Просвєтова

Кваліфікація. Станіслава Просвєтова 19:40 - 20:30. Кваліфікація. Данило Фільченко

Фігурне катання

23:52. Фінал. Данило Фільченко (найкращий результат у кваліфікації)

Сквош

00:00 - 03:00. 1/4 фіналу. Надія Усенко, Анастасія Костюкова

1/4 фіналу. Надія Усенко, Анастасія Костюкова 01:00 - 04:00. Валерій Федорук, Дмитро Щербаков

У сьомий змагальний день українські спорстсмени здобули 6 медалей - 2 срібні та 4 бронзові. Таким чином, українці піднялися в медальному заліку на 4 місце.