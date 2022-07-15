15 лютого на Всесвітніх іграх-2022 на старт вийдуть 22 українські спортсмени

Джерело - Чемпіон.
15 лютого в америкнському Бірмінгемі пройде 8-й змагальний день Всесвітніх ігор-2022.
На старт вийдуть 22 українські спортсмени в 6 видах спорту - спортивне орієнтування, джиу-джитсу, таїландський бокс Муей Тай, спортивна акробатика, воднолижний спорт і сквош.
Зазначимо, Данило Фільченко вийшов у фінал з воднолижного спорту з найкращим резульатом.
Розклад українських спортсменів 15 липня
Спортивне орієнтування
Чоловіки, спринт
- 17:00. Фінал (Руслан Глібов, Олександр Кратов)
Жінки, спринт
- 18:00. Фінал (Олена Бабич, Катерина Дзема)
Джиу-джитсу
Жінки (неваза, 48 кг)
- 18:20 - 19:40. Груповий турнір. Олександра Русецька
- 21:20 - 22:40. Півфінали
- 00:00 - 01:20. За третє місце
- 04:00 - 04:30. Фінал
Жінки (неваза, 63 кг)
- 18:20 - 19:40. Груповий турнір. Богдана Голуб
- 21:20 - 22:40. Півфінали
- 00:00 - 01:20. За третє місце
- 04:00 - 04:30. Фінал
Таїландський бокс Муей Тай
Жінки, 48 кг
- 23:00 - 00:00. 1/4 фіналу. Анастасія Кулініч - Кавзар Шевзад (Афганістан)
Чоловіки, 57 кг
- 23:00 - 00:00. 1/4 фіналу. Владислав Микитась - Філліп Деларміно (Філіппини)
Чоловіки, 63,5 кг
- 00:00 - 01:00. 1/4 фіналую. Ігор Любченко - Абіль Галієв (Казахстан)
Чоловіки, 71 кг
- 02:00 - 03:00. 1/4 фіналу. Олександр Єфіменко - Гонсало Ноїтес (Португалія)
Чоловіки, 91 кг
- 04:00 - 05:00. 1/4 фіналу. Олег Приймачов - Фанат Хахрамонов (Узбекистан)
Спортивна акробатика
Пара
- 23:00 - 01:18. Відбіркові змагання (Вікторія Козловська/Таїсія Марченко)
- 03:00. Фінал
Змішана пара
- 23:33 - 01:47. Відбіркові змагання (Богдан Іваник/Анастасія Семенович)
- 03:30. Фінал
Воднолижний спорт
Стрибки з трампліну
- 18:30 - 19:30. Кваліфікація. Станіслава Просвєтова
- 19:40 - 20:30. Кваліфікація. Данило Фільченко
Фігурне катання
- 23:52. Фінал. Данило Фільченко (найкращий результат у кваліфікації)
Сквош
- 00:00 - 03:00. 1/4 фіналу. Надія Усенко, Анастасія Костюкова
- 01:00 - 04:00. Валерій Федорук, Дмитро Щербаков
У сьомий змагальний день українські спорстсмени здобули 6 медалей - 2 срібні та 4 бронзові. Таким чином, українці піднялися в медальному заліку на 4 місце.