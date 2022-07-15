Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Після сьомого змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 4 місце в медальному заліку, маючи в доробку 32 нагороди.

14 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 6 медалей. Дарина Іванова, Аліна Мартинюк, Дмитро Щарбатюк і Ярослав Ткач здобули бронзові медалі, а Орфан Сананзаде та Віталій Дубіна - срібні.

Лідирує в медальному заліку Німеччина - 30 (18 золотих, 2 срібна та 10 бронзові). Другу сходинку утримує Угорщина - 25 (11-7-7), на третьому місці - Італія - 42 (10-20-12).

За загальної кількістю медалей Україна - друга!

Медальний залік

На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку - 25 (10-7-8).

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