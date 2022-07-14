Джерело - Чемпіон.
У сьомий змагальний день Всесвітніх ігор-2022, які тривають в американському Бірмінгемі, на старт вийдуть 13 представників України в 4-х видах спорту. Одразу 5 українських кікбоксерів боротимуться в медальних сутичках.
Розклад виступу українських спорсменів 14 лютого
Скелелазіння (швидість)
22:00. Кваліфікація (Даниїл Болдирєв, Ярослав Ткач)
04:00. Фінал
Сквош
Жінки, 1/16 фіналу
- 16:00. Надія Усенко - Лаура Товар (Колумбія) - 0:2
- 19:00. Анастасія Костюкова - Ханна Чукву (Угорщина) - 2:0
Чоловіки, 1/16 фіналу
- 17:30. Валерій Федорук - Шон Конрой (Ірландія) - 0:2
- 18:15. Дмитро Щербаков - Балаж Фаркаш (Угорщина) - 0:2
Воднолижний спорт
Фристайл, вейк
- 22:44. Кваліфікація (Варвара Долініна)
Фігурне катання на водних лижах
- 22:00. Кваліфікація (Данило Фільченко)
Кікбоксинг WAKO
Жінки (К1, 52 кг)
За третє місце
- 23:00. Дарина Іванова - Клара Стрнадова (Чехія)
Жінки (К1, 60 кг)
За третє місце
- 23:30. Аліна Мартинюк - Гелен Коннарт (Бельгія)
Чоловіки (К1, +91 кг)
- 02:15. Роман Щербатюк - Піркка Суксі (Фінляндія)
Невигадані історії війни. Він був у справжньому пеклі, а зараз бореться за медалі Всесвітніх ігор
Чоловіки (К1, 63,5 кг)
Фінал
- 02:40. Орфан Сананзаде - Мігель Давід Мартінес Асевес (Мексика)
Чоловіки (К1, 75 кг)
Фінал
- 04:00. Віталій Дубіна - Ор Моше (Ізраїль)
Після шести днів Україна посідає 5-ту сходинку в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022.