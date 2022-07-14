Джерело - Чемпіон.

У сьомий змагальний день Всесвітніх ігор-2022, які тривають в американському Бірмінгемі, на старт вийдуть 13 представників України в 4-х видах спорту. Одразу 5 українських кікбоксерів боротимуться в медальних сутичках.

Розклад виступу українських спорсменів 14 лютого

Скелелазіння (швидість)

22:00. Кваліфікація (Даниїл Болдирєв, Ярослав Ткач)

04:00. Фінал

Сквош

Жінки, 1/16 фіналу

16:00. Надія Усенко - Лаура Товар (Колумбія) - 0:2

Надія Усенко - Лаура Товар (Колумбія) - 0:2 19:00. Анастасія Костюкова - Ханна Чукву (Угорщина) - 2:0

Чоловіки, 1/16 фіналу

17:30. Валерій Федорук - Шон Конрой (Ірландія) - 0:2

18:15. Дмитро Щербаков - Балаж Фаркаш (Угорщина) - 0:2

Воднолижний спорт

Фристайл, вейк

22:44. Кваліфікація (Варвара Долініна)

Фігурне катання на водних лижах

22:00. Кваліфікація (Данило Фільченко)

Кікбоксинг WAKO

Жінки (К1, 52 кг)

За третє місце

23:00. Дарина Іванова - Клара Стрнадова (Чехія)

Жінки (К1, 60 кг)

За третє місце

23:30. Аліна Мартинюк - Гелен Коннарт (Бельгія)

Чоловіки (К1, +91 кг)

02:15. Роман Щербатюк - Піркка Суксі (Фінляндія)

Невигадані історії війни. Він був у справжньому пеклі, а зараз бореться за медалі Всесвітніх ігор

Чоловіки (К1, 63,5 кг)

Фінал

02:40. Орфан Сананзаде - Мігель Давід Мартінес Асевес (Мексика)

Чоловіки (К1, 75 кг)

Фінал

04:00. Віталій Дубіна - Ор Моше (Ізраїль)

Після шести днів Україна посідає 5-ту сходинку в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022.