Збірна України не зіграє у півфіналі чемпіонату Європи U-21

Джерело - Чемпіон.
На фінальному турнірі Євро-2022 з волейболу серед жіночих команд вікової категорії до 21 року в італійському місті Черіньйола вчора відбулися матчі другого ігрового дня.
Збірна України у групі 1 програла Сербії (0:3), а команда Італії обіграла Австрію (3:0).
Отже, Сербія та Італії набрали по 6 очок та гарантували собі вихід до півфіналу. Україна та Австрія в останньому матчі 14 липня розіграють третє місце у групі.
Чемпіонату Європи з волейболу. Жінки. U-21
Фінальний етап. Черіньола (Італія)
Група 1
2 тур, 13 липня
Сербія - Україна 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)
Італія - Австрія 3:0 (25:9, 25:14, 25:19)