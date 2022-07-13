Українські волейболістки практично втратили шанси на вихід із групи

Джерело - Чемпіон.

В італійському місті Черіньйола на чемпіонаті Європи з волейболу серед жіночих команд вікової категорії до 21 року збірна України програла Сербії.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь Сербії.

Трохи згодом у цій групі зіграють Італія та Австрія. У разі перемоги господарок майданчика, Україна втрачає всі шанси на вихід у півфінал турніру.

Вчора українки поступилися Італії (1:3).

Чемпіонату Європи з волейболу U-21

Жінки

Фінальний етап

Черіньола (Італія).

Група 1

2 тур, 13 липня

Сербія - Україна 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)