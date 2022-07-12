Україна посідає третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Після четвертого змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 3 місце в медальному заліку, маючи в доробку 23 нагороди..

11 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 1 медаль - Богдан Колмаков тріумфував у змаганнях х паркуру.

Лідирує в медальному заліку Німеччина - 15 золотих, 2 срібна та 8 бронзові. На другій сходинці розташувалася Колумбія - 9 золотих, 8 срібних і 3 бронзові.

Медальний залік

На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку.

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