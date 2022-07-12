Україна посідає третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.
Після четвертого змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 3 місце в медальному заліку, маючи в доробку 23 нагороди..
11 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 1 медаль - Богдан Колмаков тріумфував у змаганнях х паркуру.
Лідирує в медальному заліку Німеччина - 15 золотих, 2 срібна та 8 бронзові. На другій сходинці розташувалася Колумбія - 9 золотих, 8 срібних і 3 бронзові.
- Україна здобула одну медаль у четвертий день Всесвітніх ігор-2022
- 2 золота та 3 бронзи - доробок українців у третій день Всесвітніх ігор-2022
- У другий день Всесвітніх ігор-2022 українці здобули 13 медалей
- Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор
- XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Медальний залік
На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку.