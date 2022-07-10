Горуна: Підтримуємо нашу країну у всіх сферах і боремося тільки за перемогу

Український каратист Станіслав Горуна прокоментував виступ у фіналі Всесвітніх ігор-2022, де він здобув срібну медаль.

"Срібна медаль Всесвітніх ігор-2022. Ця медаль належить мені та збірній України. Ми підтримуємо нашу країну у всіх сферах і боремося тільки за перемогу.

Щиро вдячний всім за підтримку та підбадьорення. Хочу подякувати всім, хто вірив у мій успіх. Але більша подяка тим, хто зробив цей успіх можливим", - зазначив Горуна.