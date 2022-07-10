Горуна: Підтримуємо нашу країну у всіх сферах і боремося тільки за перемогу

Джерело - Чемпіон.
Український каратист Станіслав Горуна прокоментував виступ у фіналі Всесвітніх ігор-2022, де він здобув срібну медаль.
"Срібна медаль Всесвітніх ігор-2022. Ця медаль належить мені та збірній України. Ми підтримуємо нашу країну у всіх сферах і боремося тільки за перемогу.
Щиро вдячний всім за підтримку та підбадьорення. Хочу подякувати всім, хто вірив у мій успіх. Але більша подяка тим, хто зробив цей успіх можливим", - зазначив Горуна.
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Всесвітні ігри відбуваються в американському Бірмінгемі. Нагадаємо Аніта Серьогіна стала чемпіонкою змагань з карате у ваговій категорії до 61 кг. А напередодні чемпіонкою Всесвітніх ігор стала Анжеліка Терлюга.