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Горуна: Підтримуємо нашу країну у всіх сферах і боремося тільки за перемогу

Сьогодні 13:55 153 0
Горуна: Підтримуємо нашу країну у всіх сферах і боремося тільки за перемогу
#Станіслав Горуна

Джерело - Чемпіон.

Український каратист Станіслав Горуна прокоментував виступ у фіналі Всесвітніх ігор-2022, де він здобув срібну медаль.

"Срібна медаль Всесвітніх ігор-2022. Ця медаль належить мені та збірній України. Ми підтримуємо нашу країну у всіх сферах і боремося тільки за перемогу.

Щиро вдячний всім за підтримку та підбадьорення. Хочу подякувати всім, хто вірив у мій успіх. Але більша подяка тим, хто зробив цей успіх можливим", - зазначив Горуна.

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Допис, поширений Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna)

Всесвітні ігри відбуваються в американському Бірмінгемі. Нагадаємо Аніта Серьогіна стала чемпіонкою змагань з карате у ваговій категорії до 61 кг. А напередодні чемпіонкою Всесвітніх ігор стала Анжеліка Терлюга.

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