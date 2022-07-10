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Галичанці запропонували грати у чемпіонаті Польщі

Сьогодні 09:55 319 0
Львівський клуб може провести наступний сезон у Польщі
Галичанці запропонували грати у чемпіонаті Польщі
#Галичанка

Джерело - sport.ua.

Львівська Галичанка наступного сезону може виступити у польському гандбольному чемпіонаті.

Про це повідомляє Prosport.

Це стало можливим завдяки ухваленому рішенню про розширення складу учасників польського чемпіонату з 8 до 10 команд на рік раніше запланованого терміну (сезону-2023/24).

Два вакантні місця комісаріатом ліги пропонується зайняти польському Руху та львівській Галичанці. Після проходження ліцензування клубами та схвалення Арбітражним судом рішення набуде чинності.

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