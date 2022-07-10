Галичанці запропонували грати у чемпіонаті Польщі

Джерело - sport.ua.
Львівська Галичанка наступного сезону може виступити у польському гандбольному чемпіонаті.
Про це повідомляє Prosport.
Це стало можливим завдяки ухваленому рішенню про розширення складу учасників польського чемпіонату з 8 до 10 команд на рік раніше запланованого терміну (сезону-2023/24).
Два вакантні місця комісаріатом ліги пропонується зайняти польському Руху та львівській Галичанці. Після проходження ліцензування клубами та схвалення Арбітражним судом рішення набуде чинності.