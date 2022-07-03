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Бах: МОК збільшить фонд підтримки українських спортсменів

Вчора 23:32 120 0
Допомога збільшиться з з 2,5 до 7,5 мільйонів доларів
Бах: МОК збільшить фонд підтримки українських спортсменів
#Томас Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Офіс Президента України.

Міжнародний олімпійський комітет планує збільшити фонд допомоги українцям втричі.

Про це заявив голова МОК Томас Бах.

"МОК збільшить фонд підтримки українських спортсменів з 2,5 до 7,5 мільйонів доларів. Ми виступаємо на їхньому боці і демонструємо, що ми у наших думках і серцем з ними".

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"Нашими справами ми підтримуємо їх у той спосіб, аби у 2024 році на літніх олімпійських іграх в Парижі і в 2026 на зимових олімпійських іграх в Мілані і Кортіні ми могли побачити їх сильними, гордими і успішними", - сказав Бах.

Нагадаємо, МОК позбавив IBA права проводити кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

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