Російська армія вбила 89 українських спортсменів та тренерів

13 атлетів потрапило в полон

Джерело - УНІАН.

За час повномасштабної війни Росії проти України загинуло 89 українських спортсменів і тренерів, 13 потрапили у полон.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спостсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені і знаходяться у російському полоні"

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"Російське вторгнення стало жорстоким ударом по українському спорту. Більше 100 тисяч українських спортсменів не мають можливості сьогодні тренуватися", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, українські спортсмени вимагають виключення з комісії атлетів росіянки.