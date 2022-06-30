Головне
Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі
Вчора 22:53 601
Аль-Айн Реброва може підписати Коваля
Сьогодні 14:39 206
Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика
Сьогодні 12:40 208
Промоутер: Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів
Сьогодні 12:25 220
Проценко здобув золоту медаль на турнірі в Бельгії
Сьогодні 09:24 371
Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні
Вчора 18:37 553
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону
Вчора 17:14 617
Костюк поступилась у другому колі Вімблдону
Вчора 16:21 587
Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу
Вчора 15:41 479
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
Вчора 09:39 503
Блоги
Легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна
Легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна Андрій Дунець
Сьогодні 17:14 142
Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО
Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 09:40 1216
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 18:58 1284
Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО
Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:16 601
Народження СуперМаріо: легендарному дублю Балотеллі на Євро-2012 - 10 років ВІДЕО
Народження СуперМаріо: легендарному дублю Балотеллі на Євро-2012 - 10 років ВІДЕО Андрій Дунець
28.06.2022 16:18 541
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО Андрій Дунець
27.06.2022 18:47 4868
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики Андрій Дунець
26.06.2022 20:41 1953
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
26.06.2022 12:02 2993
Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон
Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон Віктор Слюсаренко
25.06.2022 23:56 730
Росіянин вимагає зняти плакат Зінченка в Уфі ВІДЕО
Росіянин вимагає зняти плакат Зінченка в Уфі ВІДЕО Андрій Дунець
25.06.2022 20:48 2209
Усик виконав хіт Скрябіна на тлі прапора України ВІДЕО
Усик виконав хіт Скрябіна на тлі прапора України ВІДЕО Андрій Дунець
24.06.2022 22:27 4094
Американська синхроністка знепритомніла після виступу та не дихала 2 хвилини ФОТО
Американська синхроністка знепритомніла після виступу та не дихала 2 хвилини ФОТО Андрій Дунець
23.06.2022 13:14 821
Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО
Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО Андрій Дунець
21.06.2022 19:52 1724
Гол Маліновського Ювентусу визнано одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО
Гол Маліновського Ювентусу визнано одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО Андрій Дунець
21.06.2022 12:48 2447
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО Андрій Дунець
20.06.2022 19:20 5551
Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича
Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича Valeriy Ruchka
19.06.2022 19:07 6208 1
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО Андрій Дунець
17.06.2022 19:01 1073
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою Андрій Дунець
17.06.2022 17:49 3143
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО Андрій Дунець
16.06.2022 14:50 1403
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
15.06.2022 22:17 5726 1
Прямі трансляції

Легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна

Сьогодні 17:14 Андрій Дунець 147 0
Легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна
#війна, #Екклстоун, #Путін

Джерело - Чемпіон.

Колишній менеджер Формули-1 Берні Екклстоун вважає президента росії Владіміра Путіна чудовою людиною.

Про це 91-річний функціонер автоспорту розповів у інтерв'ю шоу Good Morning Britain.

"Я не хотів би, щоб мені було боляче... Але якби треба було б, то я готовий схопити кулю за Путіна. Він першокласна людина. Те, що він робить, - це те, що він вважає правильним для Росії. На жаль, він схожий на багатьох ділових людей. Як і я... Ми час від часу робимо помилки. 

Зеленський мав би поговорити з паном Путіним, який є розумною людиною, і вислухати його. 

Смерті десятків тисяч невинних людей в Україні? Це ж було ненавмисно. Подивіться на Америку, яка постійно воює в інших країнах", - сказав британець.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Гравець збірної Польщі відмовляється повертатися в російський клуб Гравець збірної Польщі відмовляється повертатися в російський клуб 688
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО "Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО 1284
Під час обстрілу Харкова загинув перший тренер нападника збірної України U-21 Під час обстрілу Харкова загинув перший тренер нападника збірної України U-21 589
Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО 1216
Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі 601
Левченко: Хочеться зрозуміти, що у голові в Іванісені Левченко: Хочеться зрозуміти, що у голові в Іванісені 602
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23163 4
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13587 25
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72462 2
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 27968
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15036
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24618