Легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна

Колишній менеджер Формули-1 Берні Екклстоун вважає президента росії Владіміра Путіна чудовою людиною.

Про це 91-річний функціонер автоспорту розповів у інтерв'ю шоу Good Morning Britain.

"Я не хотів би, щоб мені було боляче... Але якби треба було б, то я готовий схопити кулю за Путіна. Він першокласна людина. Те, що він робить, - це те, що він вважає правильним для Росії. На жаль, він схожий на багатьох ділових людей. Як і я... Ми час від часу робимо помилки.

Зеленський мав би поговорити з паном Путіним, який є розумною людиною, і вислухати його.

Смерті десятків тисяч невинних людей в Україні? Це ж було ненавмисно. Подивіться на Америку, яка постійно воює в інших країнах", - сказав британець.