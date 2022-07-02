Середа вийшов у фінал чемпіонату світу зі стрибків у воду на 10-метровій платформі

16-річний українець побореться за нагороду на чемпіонаті світу

Українець Олексій Середа вийшов у фінал чемпіонату світу з водних видів спорту, що проходить у Будапешті, у дисципліні стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Середа виконав шість програм зі стрибками. Найвищу оцінку у півфіналі українець отримав за третій стрибок зі складністю 3.6 - 95.40. У підсумку він посів четверте місце.

ЧС-2022: стрибки у воду з 10-метрової платформи

Будапешт, Угорщина

02 липня

1. Ян Хао (Китай) - 520.30

2. Ян Цзянь (Китай) - 503.85

3. Рікуто Тамаї (Японія) - 471.95

4. Олексій Середа (Україна) - 458.80

Раніше Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду.