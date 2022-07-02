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Середа вийшов у фінал чемпіонату світу зі стрибків у воду на 10-метровій платформі

Сьогодні 21:50 181 0
16-річний українець побореться за нагороду на чемпіонаті світу
Середа вийшов у фінал чемпіонату світу зі стрибків у воду на 10-метровій платформі
#Середа

Джерело - suspilne.media.

Українець Олексій Середа вийшов у фінал чемпіонату світу з водних видів спорту, що проходить у Будапешті, у дисципліні стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Середа виконав шість програм зі стрибками. Найвищу оцінку у півфіналі українець отримав за третій стрибок зі складністю 3.6 - 95.40. У підсумку він посів четверте місце.

ЧС-2022: стрибки у воду з 10-метрової платформи
Будапешт, Угорщина
02 липня
1. Ян Хао (Китай) - 520.30
2. Ян Цзянь (Китай) - 503.85
3. Рікуто Тамаї (Японія) - 471.95
4. Олексій Середа (Україна) - 458.80

Раніше Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду.

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