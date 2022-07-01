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Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду

Вчора 22:55 137 0
Україна завоювала першу медаль на ЧС-2022 саме у стрибках у воду.
Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду
#Середа

Джерело - Чемпіон.

Збірна України виграла десяту медаль на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту.

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Софія Лискун вибороли срібні медалі у цьому виді програми. Це перша нагорода у цій дисципліні за всю історію виступів наших спортсменів на чемпіонатах світу.

Перемогу здобули китайці Ю Дуан та Жень Цянь.

Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022
Будапешт, Угорщина
Синхронні стрибки
Вишка, 10 метрів
Змішані пари
1. Ю Дуан/Жень Цянь (Китай) – 341.16
2. Софія Лискун/Олексій Середа (Україна) – 317.01
3. Ділейні Шнелл/Карсон Тайлер (США) – 315.90
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