Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду

Україна завоювала першу медаль на ЧС-2022 саме у стрибках у воду.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України виграла десяту медаль на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту.

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Софія Лискун вибороли срібні медалі у цьому виді програми. Це перша нагорода у цій дисципліні за всю історію виступів наших спортсменів на чемпіонатах світу.

Перемогу здобули китайці Ю Дуан та Жень Цянь.

Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022

Будапешт, Угорщина

Синхронні стрибки

Вишка, 10 метрів

Змішані пари

1. Ю Дуан/Жень Цянь (Китай) – 341.16

2. Софія Лискун/Олексій Середа (Україна) – 317.01

3. Ділейні Шнелл/Карсон Тайлер (США) – 315.90