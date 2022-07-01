Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду

Джерело - Чемпіон.
Збірна України виграла десяту медаль на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту.
Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Софія Лискун вибороли срібні медалі у цьому виді програми. Це перша нагорода у цій дисципліні за всю історію виступів наших спортсменів на чемпіонатах світу.
Перемогу здобули китайці Ю Дуан та Жень Цянь.
Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022
Будапешт, Угорщина
Синхронні стрибки
Вишка, 10 метрів
Змішані пари
1. Ю Дуан/Жень Цянь (Китай) – 341.16
2. Софія Лискун/Олексій Середа (Україна) – 317.01
3. Ділейні Шнелл/Карсон Тайлер (США) – 315.90