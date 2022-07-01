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Гамільтон: Підтримка Путіна поза моїм розумінням

Сьогодні 20:12 141 0
Льюїс Гамільтон прокоментував висловлювання екскерівника Формули-1 Берні Екклстоуна, який підтримав Путіна
Гамільтон: Підтримка Путіна поза моїм розумінням
Фото - gettyimages
#Льюїс Гамільтон, #Путін

Джерело - Чемпіон.

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон не розуміє, як можна підтримувати президента Росії Володимира Путіна

Про це розповів сам пілот.

"Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну, переміщення людей, вбивства людей. Підтримка такої людини – поза моїм розумінням. Я не міг повірити в те, що почув. Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і нам ще доведеться побачити всю тяжкість та біль. Нам не потрібно підтримувати таких людей, нам потрібно дивитися в майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть привнести нічого хорошого", – заявив Гамільтон.

Нагадаємо, легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна.

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