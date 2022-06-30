Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Магучіх уперше в сезоні не виграла змагання зі стрибків у висоту

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула дві медалі у секторі жіночих стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Юлія Левченко та Ірина Геращенко підкорили планку на висоті 1 метр 93 сантиметри. Але через меншу кількість витрачених спроб на минулих висотах Левченко стала другою, а Геращенко – третьою. Перемогу здобула австралійка Елінор Паттерсон з результатом 196 см.

Ярослава Магучіх уперше у 2022 році опинилися за межами подіуму.

Діамантова ліга

Стокгольм, Швеція

Стрибки у висоту, 30 червня

1. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.96 м

2. Юлія Левченко(Україна) - 1.93 м

3. Ірина Геращенко (Україна) - 1.93 м

...

5. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.89 м

7. Катерина Табашник (Україна) - 1.85 м

Раніше Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.