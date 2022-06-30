Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Джерело - Чемпіон.
Україна здобула дві медалі у секторі жіночих стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.
Юлія Левченко та Ірина Геращенко підкорили планку на висоті 1 метр 93 сантиметри. Але через меншу кількість витрачених спроб на минулих висотах Левченко стала другою, а Геращенко – третьою. Перемогу здобула австралійка Елінор Паттерсон з результатом 196 см.
Ярослава Магучіх уперше у 2022 році опинилися за межами подіуму.
Діамантова ліга
Стокгольм, Швеція
Стрибки у висоту, 30 червня
1. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.96 м
2. Юлія Левченко(Україна) - 1.93 м
3. Ірина Геращенко (Україна) - 1.93 м
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5. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.89 м
7. Катерина Табашник (Україна) - 1.85 м
Раніше Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.