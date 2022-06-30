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Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Сьогодні 23:13 113 0
Магучіх уперше в сезоні не виграла змагання зі стрибків у висоту
Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Фото - gettyimages
#Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула дві медалі у секторі жіночих стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Юлія Левченко та Ірина Геращенко підкорили планку на висоті 1 метр 93 сантиметри. Але через меншу кількість витрачених спроб на минулих висотах Левченко стала другою, а Геращенко – третьою. Перемогу здобула австралійка Елінор Паттерсон з результатом 196 см.

Ярослава Магучіх уперше у 2022 році опинилися за межами подіуму.

Діамантова ліга
Стокгольм, Швеція
Стрибки у висоту, 30 червня
1. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.96 м
2. Юлія Левченко(Україна) - 1.93 м
3. Ірина Геращенко (Україна) - 1.93 м
...
5. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.89 м
7. Катерина Табашник (Україна) - 1.85 м

Раніше Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

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