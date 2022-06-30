Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Джерело - Чемпіон.
Українська атлетка Анна Рижикова стала бронзовою призеркою етапу Діамантової ліги, що відбувся у столиці Швеції Стокгольмі.
Рижикова фінішувала третьою на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Для українки це четверта медаль на етапі Діамантової ліги.
Ще одна українка Вікторія Ткачук Ткачук з часом 54.72 секунди прийшла п'ятою, на фотофініші поступилася італійці Фолорунзо.
Діамантова ліга
Стокгольм, Швеція
Біг на 400 метрів з бар'єрами, 30 червня
1. Фемке Бол (Нідерланди) - 52.27 сек
2. Рашелл Клейтон (Ямайка) - 53.90 сек
3. Анна Рижикова (Україна) - 54.33 сек
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5. Вікторія Ткачук (Україна) - 54.72 сек