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Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Сьогодні 21:24 213 0
Українка Рижикова здобула четверту поспіль медаль сезону на етапах Діамантової ліги
Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Фото - gettyimages
#Діамантова ліга, #Анна Рижикова

Джерело - Чемпіон.

Українська атлетка Анна Рижикова стала бронзовою призеркою етапу Діамантової ліги, що відбувся у столиці Швеції Стокгольмі.

Рижикова фінішувала третьою на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Для українки це четверта медаль на етапі Діамантової ліги.

Ще одна українка Вікторія Ткачук Ткачук з часом  54.72 секунди прийшла п'ятою, на фотофініші поступилася італійці Фолорунзо.

Діамантова ліга
Стокгольм, Швеція
Біг на 400 метрів з бар'єрами, 30 червня
1. Фемке Бол (Нідерланди) - 52.27 сек
2. Рашелл Клейтон (Ямайка) - 53.90 сек
3. Анна Рижикова (Україна) - 54.33 сек
...
5. Вікторія Ткачук (Україна) - 54.72 сек
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