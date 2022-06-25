Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук посів 5-ту позицію у фіналі 1500 метрі вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту в угорському Будапешті.

Українець, який у кваліфікації показав другий час, у фіналі проплив з п’ятим результатом - 14.40,98.

Перемогу зі світовим рекордом здобув італієць Грегоріо Палтеньері, Боббі Фінке з США - другий, німець Флоріан Вельброк - третій.

Нагадаємо, що на дистанції 800 метрів Романчук здобув бронзову медаль.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022

Будапешт (Угорщина)

1500 м, вільний стиль

Чоловіки

Фінал, 25 червня

1. Грегоріо Палтеньері (Італія) - 14.32,80

2. Боббі Фінке (США) - 14.36,70

3. Флоріан Вельброк (Німеччина) - 14.36,94

...

5. Михайло Романчук (Україна) - 14.40,98