Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Михайло Романчук посів 5-ту позицію у фіналі 1500 метрі вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту в угорському Будапешті.
Українець, який у кваліфікації показав другий час, у фіналі проплив з п’ятим результатом - 14.40,98.
Перемогу зі світовим рекордом здобув італієць Грегоріо Палтеньері, Боббі Фінке з США - другий, німець Флоріан Вельброк - третій.
Нагадаємо, що на дистанції 800 метрів Романчук здобув бронзову медаль.
Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022
Будапешт (Угорщина)
1500 м, вільний стиль
Чоловіки
Фінал, 25 червня
1. Грегоріо Палтеньері (Італія) - 14.32,80
2. Боббі Фінке (США) - 14.36,70
3. Флоріан Вельброк (Німеччина) - 14.36,94
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5. Михайло Романчук (Україна) - 14.40,98