Романчук вийшов у фінал ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Михайло Романчук вийшов у другий для себе фіналі чемпіонату світу з плавання.
Українець відібрався у фінал на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Дистанцію Романчук проплив другим після Веллброка - з результатом 14:50.68 хвилин.
Чемпіонат світу-2022
Будапешт, Угорщина
1500 м вільним стилем, Кваліфікація
24 червня
1. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 14:50.12 хв
2. Михайло Романчук (Україна) - 14:50.68 хв
3. Боббі Фінке (США) - 14:50.71 хв
4. Гільєрме Коста (Бразилія) - 14:53.03 хв
5. Дам'єн Джолі (Франція) - 14:53.47 хв
6. Лукас Мартенс (Німеччина) - 14:53.59 хв
7. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 14:54.56 хв
8. Деніел Джервіс (Велика Британія) - 14:56.89 хв
Фінал на дистанції 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу-2022 відбудеться у суботу, 25 червня, о 19:17 за київським часом.
Нагадаємо, Романчук з рекордом України здобув бронзу на чемпіонаті світу-2022.