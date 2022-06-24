Романчук вийшов у фінал ЧС-2022

Михайло Романчук пройшов у фінал 1500 м вільним стилем на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук вийшов у другий для себе фіналі чемпіонату світу з плавання.

Українець відібрався у фінал на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Дистанцію Романчук проплив другим після Веллброка - з результатом 14:50.68 хвилин.

Чемпіонат світу-2022

Будапешт, Угорщина

1500 м вільним стилем, Кваліфікація

24 червня

1. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 14:50.12 хв

2. Михайло Романчук (Україна) - 14:50.68 хв

3. Боббі Фінке (США) - 14:50.71 хв

4. Гільєрме Коста (Бразилія) - 14:53.03 хв

5. Дам'єн Джолі (Франція) - 14:53.47 хв

6. Лукас Мартенс (Німеччина) - 14:53.59 хв

7. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 14:54.56 хв

8. Деніел Джервіс (Велика Британія) - 14:56.89 хв

Фінал на дистанції 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу-2022 відбудеться у суботу, 25 червня, о 19:17 за київським часом.

Нагадаємо, Романчук з рекордом України здобув бронзу на чемпіонаті світу-2022.