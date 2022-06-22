Жіночий Прометей зіграє у волейбольній Лізі чемпіонів

Жіноча команда Прометея заявилася у волейбольну Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Про це повідомляє президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"У жінок ми заявилися тільки Прометеєм у Лігу чемпіонів. Будемо грати одразу у груповому етапі. Ігри свої вони будуть проводити у Чехії, місто Кутна-Гора".

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"Чоловіки три квоти. До речі, у нас була 1 квота в Лігу чемпіонів та 1 в Challenge Cup. Лігу чемпіонів нема охочих грати та і нема залу такого де грати. Прометей сам грав у Запоріжжі, маючи непоганий зал у себе. А тут хто? Городок, Львів – ні. У Запоріжжя їм їхати далеко. І не тільки с залом там пов’язано".