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Прометей підписав захисника збірної України

Сьогодні 17:25 105 0
Прометей підписав захисника збірної України
#БК Прометей

Джерело - basket.com.ua.

Захисник збірної України Ілля Сидоров став першим новачком Прометея.

Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубинський в інтерв’ю каналу DmartTV.

У минулому сезоні Сидоров у 23 матчах регулярного чемпіонату Суперліги набирав 9.7 очка, робив 3.7 передачі та 2.3 підбирання, реалізуючи 32.4% триочкових. У Лізі чемпіонів українець у 9 матчах набирав 9.0 очка, зробив 1.8 підбирання та 1.7 передачі при 30.6% триочкових.

Останні три роки Сидоров, який є вихованцем южненського Хіміка, грав за Прометей. Навесні Ілля догравав сезон у складі чеського клубу Йіндржихув-Градець.

Раніше Прометей наступний сезон проведе у латвійсько-естонській лізі.

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