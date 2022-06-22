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Іспанія не подаватиме заявку на проведення зимової Олімпіади-2030

Сьогодні 16:36 157 0
Іспанія не подаватиме заявку на проведення зимової Олімпіади-2030
#Олімпійські ігри-2030

Джерело - Marca.

Іспанія відмовилась від подання заявки на проведення зимової Олімпіади-2030.

Про це заявив президент НОК Іспанії Алехандро Бланко.

"Ми знищили прекрасний проєкт у себе вдома. Ми маємо не найкращий імідж перед МОК та міжнародною пресою. Це був проєкт, який відновив Піренеї, створив робочі місця та покращив імідж Іспанії, на додаток до інтеграції та об’єднання прагнень, але у той момент, коли політика змішалася зі спортом, у нього не було майбутнього в межах олімпійського руху", - сказав Бланко.

Регіони Арагон та Каталонія не змогли домовитись про розподіл змагань, і друга вирішила подати одноголосну заявку.

Раніше Україна мала намір подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030.

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