Іспанія не подаватиме заявку на проведення зимової Олімпіади-2030

Іспанія відмовилась від подання заявки на проведення зимової Олімпіади-2030.

Про це заявив президент НОК Іспанії Алехандро Бланко.

"Ми знищили прекрасний проєкт у себе вдома. Ми маємо не найкращий імідж перед МОК та міжнародною пресою. Це був проєкт, який відновив Піренеї, створив робочі місця та покращив імідж Іспанії, на додаток до інтеграції та об’єднання прагнень, але у той момент, коли політика змішалася зі спортом, у нього не було майбутнього в межах олімпійського руху", - сказав Бланко.