Гутцайт: Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030

Перед міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом стоїть завдання провести в Україні Олімпійські ігри.

Про це розповів сам чиновник в інтерв'ю виданню Слово і Діло.

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"Президент поставив завдання – і президент, і вся спортивна спільнота дуже хоче – ми вступаємо у боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні. Юнацькі – у 2028 році та зимові Олімпійські ігри – у 2030. Навіщо ми це робимо? По-перше, престиж країни. Проведення у країні Олімпійських ігор – це залучення потужних інвесторів, нова інфраструктура, нова спортивна інфраструктура. Ми розуміємо, що чим більше спортивної інфраструктури, тим більше буде куди приходити дітям займатися", – переконаний Гутцайт.