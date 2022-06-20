Пахнюк виборов золото на етапі Кубка виклику у Словенії

Третя медаль для збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі спортивної гімнастики здобула третю золоту медаль на Кубку спортивного виклику, що пройшов у словенському Копері.

30-річний гімнаст Петро Пахнюк став першим у паралельних брусах.

Кубок виклику

Копер, Словенія

Паралельні бруси (фінал)

1. Петро Пахнюк (Україна) - 14.400

2. Андрей Мунтян (Румунія) - 14.250

3. Крістіан Балаш (Угорщина) - 14.100

Це п'ята золота медаль для України у паралельних брусах на рівні змагань Кубка світу чи Кубка спортивного виклику у 2022 році. На усіх чотирьох етапах Кубка світу "золото" здобував 18-річний гімнаст Ілля Ковтун, і ось тепер уперше за три етапи Кубка виклику її виграв Пахнюк.

Раніше Радівілов здобув друге золото на етапі Кубка виклику.