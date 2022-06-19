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Магучіх: Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну

Сьогодні 19:11 233 0
Ярослава Магучіх прокоментувала результат на етапі Діамантової ліги у Парижі
Магучіх: Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну
Фото - gettyimages
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Лідерка світових стрибків у висоту - українка Ярослава Магучіх оцінила результат українок на етапі Діамантової ліги у Парижі.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Дуже круто змагатися з дівчатами з України, тому що, на превеликий жаль, в Україні продовжується війна та ми готуємося в інших країнах. Дуже важко ментально сфокусуватися на стрибках, але ми ще раз показали, що українці – сильна нація, яка не здається.

Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну", - сказала Магучіх.

Нагадаємо, українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги.

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