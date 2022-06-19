Магучіх: Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну

Джерело - Чемпіон.
Лідерка світових стрибків у висоту - українка Ярослава Магучіх оцінила результат українок на етапі Діамантової ліги у Парижі.
Про це розповіла сама спортсменка.
"Дуже круто змагатися з дівчатами з України, тому що, на превеликий жаль, в Україні продовжується війна та ми готуємося в інших країнах. Дуже важко ментально сфокусуватися на стрибках, але ми ще раз показали, що українці – сильна нація, яка не здається.
Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну", - сказала Магучіх.
Нагадаємо, українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги.