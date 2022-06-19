Магучіх: Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну

Лідерка світових стрибків у висоту - українка Ярослава Магучіх оцінила результат українок на етапі Діамантової ліги у Парижі.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Дуже круто змагатися з дівчатами з України, тому що, на превеликий жаль, в Україні продовжується війна та ми готуємося в інших країнах. Дуже важко ментально сфокусуватися на стрибках, але ми ще раз показали, що українці – сильна нація, яка не здається.

Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну", - сказала Магучіх.