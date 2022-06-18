Українки тріумфально виступили на етапі Діамантової ліги

Українки зайняли увесь подіум

Джерело - Чемпіон.

На етапі Діамантової ліги у Парижі в секторі стрибків у висоту виступало чотири українські легкоатлетки.

До Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко та Юлії Левченко додалася Катерина Табашник.

Магучіх, Геращенко та Левченко завоювали відповідно золоту, срібну та бронзу медалі зайнявши весь подіум.

Ярослава виграла з результатом 2.01 м (найкращий результат сезону). Геращенко показала результат 1.98 м, а Левченко - 1.95 м.

Третє місце з Левченко ділить австралійка Нікола Оліслагерс (Макдермотт).

Серед українок найгірше виступила Табашник - 6-й результат (1.95 м).