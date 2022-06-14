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Феттель отримав вишиванку на Гран-прі Азербайджану

Сьогодні 13:54 27 0
Посольство України в Азербайджані подарувало пілоту Астон Мартін вишиту сорочку
Феттель отримав вишиванку на Гран-прі Азербайджану
#Астон Мартін, #Формула 1, #Себастян Феттель

Джерело - Чемпіон.

Посольство України в Азербайджані подарувало вишиванку 4-разовому чемпіону Формули-1 Себастьяну Феттелю під час Гран-прі в Баку.

Про це повідомляє посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

"Гран-прі Азербайджану стало помітним місцем для вираження солідарності та підтримки народу України. Ми висловлюємо свою подяку видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман - українську вишиванку", - написав Каневський.

Нагадаємо, що Феттель перший відмовився виступати в росії.

Також, німець закликав Формулу-1 надати фінансову підтримку Україні.

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