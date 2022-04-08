Феттель закликав Формулу-1 надати фінансову підтримку Україні

Німецький пілот Aston Martin Себастян Феттель наголосив, що необхідно забезпечити українців базовими речами.

"Людям не вистачає елементарних речей, таких як їжа, ковдри та інші речі. Щоб забезпечити людей цим, потрібні гроші. Формула-1 заробляє багато грошей,

Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти людям, які потребують допомоги. Варто спробувати подумати, як ми можемо зібрати гроші. Абсолютно жахливо дивитися на те, що відбувається.

Це шокує, коли ти вмикаєш новини. Ти думаєш, що нічого не може бути більш приголомшливим, але це відбувається щоразу. Вбивають невинних людей", - сказав Феттель.