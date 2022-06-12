Гамільтон може пропустити Гран-прі Канади

Під час Гран-прі Азербайджану Льюїс Гамільтон страждав від сильних болів у спині, спричинених екстремальним рівнем демпфірування.

Про це заявив керівник команди Мерседес Тото Вольфф.

"Чи є ризик не участі Гамільтона на Гран-прі Канади? Так, безперечно. Ви можете бачити, що це більше не м'язові проблеми. Це вже пов'язано з його хребтом і може мати деякі наслідки.

Йому справді погано, і нам просто потрібно знайти рішення.

На даному етапі він, можливо, найбільше постраждав з усіх гонщиків. Майже всі пілоти, наскільки я розумію, говорили, що щось потрібно з цим зробити, але я не можу дати вам пояснення, що це таке.

Я не думаю, що це тільки проблема Льюїса. Він, ймовірно, найбільше постраждав, але в цілому це також впливає на Джорджа (Расселла) і багатьох інших. Рішення може полягати в тому, щоб мати когось у резерві, який у нас є у будь-якому випадку є на кожній гонці, щоб переконатися, що наші машини вийдуть на старт, - зазначив Вольфф.