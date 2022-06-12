Гамільтон може пропустити Гран-прі Канади

Джерело - GPFans.
Під час Гран-прі Азербайджану Льюїс Гамільтон страждав від сильних болів у спині, спричинених екстремальним рівнем демпфірування.
Про це заявив керівник команди Мерседес Тото Вольфф.
"Чи є ризик не участі Гамільтона на Гран-прі Канади? Так, безперечно. Ви можете бачити, що це більше не м'язові проблеми. Це вже пов'язано з його хребтом і може мати деякі наслідки.
Йому справді погано, і нам просто потрібно знайти рішення.
На даному етапі він, можливо, найбільше постраждав з усіх гонщиків. Майже всі пілоти, наскільки я розумію, говорили, що щось потрібно з цим зробити, але я не можу дати вам пояснення, що це таке.
Я не думаю, що це тільки проблема Льюїса. Він, ймовірно, найбільше постраждав, але в цілому це також впливає на Джорджа (Расселла) і багатьох інших. Рішення може полягати в тому, щоб мати когось у резерві, який у нас є у будь-якому випадку є на кожній гонці, щоб переконатися, що наші машини вийдуть на старт, - зазначив Вольфф.
Рівень дискомфорту британця був настільки великий, що він кілька разів зізнавався, що мало не розбився, і був змушений зосередитись, щоб його W13 не влетів у стіну.
Після гонки, в якій Хемілтон фінішував четвертим, керівник команди Тото Вольфф був змушений перепросити 37-річного пілота за їзду на "лайновому Мерседесі". Відразу після фінішу було видно, наскільки важко Льюїс намагався вилізти з кокпіту.
Раніше Гамільтон став почесним громадянином Бразилії.